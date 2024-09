Donte DiVincenzo, quien fue una de las figuras más destacadas en la última temporada de los New York Knicks, ha sido traspasado en una operación que facilita la llegada de Karl-Anthony Towns. Esta decisión ha causado sorpresa, especialmente porque queda muy poco para el inicio de la pretemporada y por el excelente rendimiento que el escolta mostró en su primer año con el equipo.

Donte DiVincenzo reportedly didn’t like the idea of playing a reduced role with the Knicks, per @IanBegley

"DiVincenzo was probably going to be coming off the bench this season. Bridges would likely have taken his spot in the starting lineup. I can say confidently that…

