Jahlil Okafor, una vez considerado una de las mayores promesas del baloncesto tras ser seleccionado como el tercer pick del Draft de 2015, está en camino de intentar regresar a la NBA. Según informó The Athletic, el pívot ha firmado un acuerdo con los Indiana Pacers para participar en la pretemporada del equipo dirigido por Rick Carlisle. Este movimiento representa una nueva oportunidad para Okafor, quien busca consolidarse nuevamente en la liga luego de varias temporadas fuera del radar de los equipos de la NBA.

Former No. 3 pick Jahlil Okafor has agreed to a training camp deal with the Indiana Pacers, agent Daniel Hazan of Hazan Sports Management told @TheAthletic. Okafor, first team All-Rookie with 76ers, last played in NBA in 2021 and is working toward comeback with the East finalist. pic.twitter.com/NYyUuV5ZaB

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2024