José Alvarado ha llegado a un acuerdo con los New Orleans Pelicans para extender su contrato por dos temporadas adicionales a cambio de 9 millones de dólares, según informó Shams Charania de The Athletic. Esta renovación refleja la confianza que la organización ha depositado en el talentoso base puertorriqueño, quien ha demostrado ser un valioso activo para el equipo dirigido por Willy Green.

Jose Alvarado is 5’10

Young players, don’t let anyone tell you you can’t

"I'm not 6'5. I'm not athletic. I don't got the crazy wingspan, but I got heart that you can't measure."

