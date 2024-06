El próximo Draft de la NBA 2024 promete ser uno de los eventos más emocionantes y anticipados del año para los aficionados al baloncesto. La 78.ª edición del draft anual de la NBA por primera vez en la historia, se llevará a cabo durante dos noches en lugar de una como anteriormente se hacía. Divididos entre el 26 y 27 de junio, el evento comenzará a las 20. El primer día, los equipos elegirán sus picks de primera ronda y al día siguiente, seleccionará la segunda.

ORDEN DEL DRAFT:

Primera ronda miércoles 26 de junio:

Segunda ronda día jueves 27 de junio:

Philadelphia 76ers y Phoenix Suns perdieron un pick debido a violación de manipulación.

The 2024 NBA Draft is soon…

But it’s never too early to get excited about the future 👀

Ace Bailey at Rutgers practice #NBADraft // 🎥 via @RutgersMBB

pic.twitter.com/RCxth8ferq

— No Ceilings (@NoCeilingsNBA) June 15, 2024