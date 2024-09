Duncan Robinson ha tenido un recorrido lleno de altibajos en los Miami Heat desde su llegada en 2018. Su explosión en la temporada de la burbuja de Orlando lo convirtió en un jugador crucial para que el equipo llegara a las Finales de la NBA. Sin embargo, las expectativas se vieron truncadas cuando, en la temporada 2022-23, su rendimiento bajó considerablemente, al punto que su millonario contrato de cinco años y 90 millones de dólares, firmado en 2021, fue criticado como “tóxico” por algunos analistas.

Duncan Robinson on the Heat being “disregarded” by the oddsmakers

“I think it matters. People take notice of it. It’s a narrative around the facility that nobody thinks we’re going to do anything” ⏳ pic.twitter.com/2gOmnvCsMW

— Emo Jimmy (@HeatCulture13) September 16, 2024