Ex empleada demanda a los Phoenix Suns por discriminación y despido improcedente Andrea Trischan, exdirectora del programa de diversidad de los Suns, acusa a la franquicia de crear un ambiente de acoso y discriminación, reclamando una indemnización de 60 millones de dólares. Los Suns niegan las acusaciones, alegando incumplimiento de sus responsabilidades laborales.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Phoenix Suns vuelven a estar en el centro de la controversia. Según el reporte de Baxter Holmes de ESPN, la franquicia ha sido demandada por Andrea Trischan, una exdirectora del programa de diversidad, equidad e inclusión, quien asegura haber sido despedida injustamente después de sufrir acoso y discriminación. Trischan ha solicitado una indemnización de 60 millones de dólares, citando prácticas laborales tóxicas que prevalecían en la organización.

La llegada de Trischan a los Suns ocurrió seis meses después de que la NBA sancionara a la franquicia con la suspensión de su entonces propietario, Robert Sarver, y una multa de 10 millones de dólares, tras descubrir un ambiente de trabajo plagado de misoginia y racismo. Trischan fue contratada con el objetivo de corregir estos problemas, pero tras solo dos meses en su cargo, expresó su descontento al descubrir que la franquicia había creado una Comisión de Diversidad a sus espaldas, integrada por ejecutivos que habían sido señalados por fomentar el ambiente tóxico bajo la dirección de Sarver.

Suns + Mercury Night at the @Dbacks game tonight‼️ RT for your chance to win this speciality hat 🧢 pic.twitter.com/DkF9IEcqCI — Phoenix Suns (@Suns) September 10, 2024

La lista de ejecutivos en la mira de Trischan incluía nombres destacados como Jason Rowley (CEO), Dan Costello (vicepresidente ejecutivo) y Kyle Pottinger (vicepresidente de ventas), quienes ya habían sido acusados de comportamiento inapropiado. Tras manifestar su intención de investigar las denuncias contra estos ejecutivos, Trischan asegura que comenzó a recibir advertencias del equipo de recursos humanos, hasta que fue despedida en julio de 2023, solo 10 meses después de su contratación.

Negación por parte de los Suns

La franquicia ha respondido negando todas las acusaciones. Stacey Mitch, vicepresidente de comunicaciones de los Suns, aseguró que el despido de Trischan se debió a su incapacidad para cumplir con sus responsabilidades: “Se le despidió por no realizar su trabajo en múltiples ocasiones. Esta demanda está utilizando incidentes del 2022 para sostener una historia sin fundamento y pedir una compensación absurda”.

Además, otro miembro no identificado de la franquicia aclaró que la labor de Trischan no incluía la investigación de ejecutivos y que la Comisión de Diversidad era solo un organismo consultivo. Mientras tanto, el Juzgado de Arizona no ha confirmado ni desmentido la existencia de una investigación en curso.

Phoenix Suns call ex-employee's $60M demand for discrimination, wrongful termination 'ridiculous' https://t.co/atGiWZj8Eg — USA TODAY (@USATODAY) September 11, 2024

Esta nueva polémica recuerda los problemas internos que los Suns enfrentaron durante la era de Robert Sarver, cuyos 17 años al frente del equipo dejaron una huella de escándalos que la franquicia sigue intentando superar.