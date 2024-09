Isaiah Thomas, quien en su mejor momento fue considerado uno de los mejores bases de la NBA, sigue batallando por un lugar en la liga. Aunque en los últimos años su carrera ha sido marcada por la incertidumbre y contratos temporales, Thomas no se ha dado por vencido. En recientes declaraciones, el ex jugador de los Boston Celtics dejó claro que aún tiene combustible en el tanque y que su objetivo es jugar profesionalmente al más alto nivel durante al menos dos o tres años más.

Isaiah Thomas says he wants to play for three more years in the NBA and believes he can still perform at a high level

“I really want to just play two or three more years and then focus on my kids. That’s the ultimate goal and we’re just going to keep fighting until the end…I’m… pic.twitter.com/ESdfPDh4tQ

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 13, 2024