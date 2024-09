Ja Morant no tiene dudas sobre el futuro de su nuevo compañero, Zach Edey. Con la llegada de la nueva temporada NBA, Morant, recuperado y con energía renovada, cree firmemente que el pívot de 22 años será una de las revelaciones del año. “Sin duda, va a ser Novato del Año. Lo veo fácil”, comentó Morant en una entrevista con Damichael Cole de The Memphis Commercial Appeal.

Edey, quien jugó cuatro años en la Universidad de Purdue y fue nombrado Jugador del Año en la NCAA en sus dos últimas temporadas, fue seleccionado con el noveno puesto en el último Draft por los Memphis Grizzlies. La confianza del equipo en su potencial es clara, y el pívot ya ha comenzado a trabajar duro para asegurarse un gran debut en la NBA. Durante el verano, se puso en contacto con Ja Morant para entrenar juntos, un gesto que no pasó desapercibido para la estrella del equipo.

Taylor Jenkins is the most UNDERRATED coach in the NBA.

One of my favorite storylines this year will be how he deploys Zach Edey.

Every level has traditional 5s that are very big/less athletic; this season will be a FREE COURSE taught by Taylor Jenkins on how to use them.… pic.twitter.com/azAx5aXwyp

— Chris Steed (@steeder10) September 22, 2024