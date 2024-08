Jayson Tatum se sincera sobre su rol en el Team USA: “No estaba deprimido, solo listo para ganar” El alero de los Boston Celtics, Jayson Tatum, reflexiona sobre su experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde a pesar de su limitado tiempo en cancha, se mantuvo enfocado en ayudar a su equipo a conquistar la medalla de oro.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jayson Tatum ha sido una de las figuras más destacadas de la NBA en los últimos años, pero su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 no fue lo que muchos esperaban. A pesar de llegar al torneo como campeón de la NBA con los Boston Celtics, Tatum se encontró en un rol secundario en el Team USA, observando desde el banquillo en momentos clave, como el debut ante Serbia y las semifinales contra un imponente Nikola Jokic. Sin embargo, el alero no dejó que esta situación afectara su mentalidad.

Jayson Tatum being rated higher than KD after what we saw on Team USA is insane 😭😭 pic.twitter.com/ZBdq0BnsXM — NBA Memes (@NBAMemes) August 26, 2024

En una reciente entrevista con Jared Weiss para The Athletic, Tatum habló abiertamente sobre su experiencia en el torneo olímpico. “No estaba deprimido ni enfadado con el mundo”, explicó. “Me mantuve preparado cuando se me necesitó y gané el oro, ¿no?”. Para Tatum, la prioridad siempre fue el éxito del equipo, incluso si eso significaba sacrificar su propio tiempo en cancha.

Durante el torneo, el Team USA vivió momentos de alta tensión, incluyendo una histórica remontada en las semifinales contra Serbia, que culminó en una victoria por 13 puntos en el último cuarto. Tatum, quien mantuvo el silencio durante gran parte del torneo, entendió que su papel no era el de ser el protagonista, sino el de estar listo cuando el equipo lo necesitara.

Después de liderar a los Celtics al decimoctavo anillo de su historia, Tatum ha sido objeto de constantes debates sobre su estatus en la liga. “Primero era si yo era una superestrella o no. Después, si estaba preparado para ganar un campeonato. Ahora, es sobre por qué no estaba en pista en los Juegos Olímpicos”, comentó. A pesar de las críticas, Tatum se mantiene enfocado en lo importante: seguir ganando y demostrando su valía en cada oportunidad.

Tatum también admitió que llegó al Team USA en una mala racha de tiro, lo cual afectó su confianza en algunos momentos del torneo. Sin embargo, esta no fue su primera experiencia olímpica. Después de haber sido parte del equipo que ganó el oro en Tokio 2021, Tatum comprendía las demandas y expectativas de jugar en un equipo lleno de estrellas. “Sé que no metía un tiro. Es un ritmo extraño el que se tiene con la selección porque no sabes exactamente cuándo te va a llegar el balón y debes estar preparado”, señaló.

Jayson Tatum unloads on his summer with Team USA 👀 (via @JaredWeissNBA) pic.twitter.com/8HMberNHPJ — Yahoo Sports (@YahooSports) August 29, 2024

Con la medalla de oro ya en sus manos y un campeonato de la NBA bajo el brazo, Tatum se prepara para la próxima temporada con la esperanza de seguir elevando su juego y ayudar a los Celtics a mantenerse en la cima.