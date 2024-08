Lonnie Walker IV, un escolta de 24 años que venía de una temporada sólida con los Brooklyn Nets, ha encontrado una nueva oportunidad en la NBA. Según Shams Charania de The Athletic, Walker ha firmado un contrato Exhibit 10 con los Boston Celtics, un acuerdo que le permitirá realizar la pretemporada con el equipo y, en caso de no asegurar un lugar en la plantilla principal, le proporcionará bonos salariales si se une al afiliado de los Celtics en la G League, los Maine Celtics, o firma un contrato two-way.

