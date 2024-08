Ser un atleta profesional viene acompañado de prestigio y recompensas financieras, pero no siempre de satisfacción personal. Michael Porter Jr., una de las piezas clave de los Denver Nuggets, ha compartido recientemente su perspectiva sobre el impacto que el dinero ha tenido en su relación con el baloncesto. Durante una aparición en el podcast Off Guard, el alero confesó que su pasión por el deporte se ha visto afectada desde que se convirtió en su profesión.

Michael Porter Jr. says the money makes playing in the NBA feel more like a job:

“I would have played this game for free as long as I could eat. I loved it… The money sometimes makes it a little bit harder to enjoy the game because with a max contract comes a lot of… pic.twitter.com/5A0UBsUVBN

