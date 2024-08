Dos años después de ser seleccionado en el puesto 56 del draft de 2022, Luke Travers ha firmado finalmente su primer contrato NBA con los Cleveland Cavaliers. Según informó Adrian Wojnarowski de ESPN, el alero australiano ha llegado a un acuerdo two-way con el equipo, lo que le permitirá alternar entre los Cavaliers y su filial en la G League, los Cleveland Charge.

Desde que fue drafteado, Travers ha continuado su desarrollo profesional en la liga australiana con los Perth Wildcats, donde demostró un notable progreso. En la última temporada, promedió 12,3 puntos, 7,6 rebotes y 2,5 asistencias por partido, lanzando con un 51% de acierto en tiros de campo, lo que despertó el interés de los Cavs para finalmente traerlo a la NBA.

Cleveland ha seguido de cerca la evolución de Travers en la Summer League de Las Vegas, donde ha jugado cada año desde su selección. En la edición de 2023, el joven alero promedió 8,3 puntos, 4,5 rebotes y 2 asistencias en 23 minutos por partido, mostrando un crecimiento sostenido que ha convencido a la organización de Ohio para darle su primera oportunidad en la liga.

A sus 22 años, Travers aún tiene un largo camino por delante en su desarrollo como jugador. Su contrato two-way le permitirá ganar valiosa experiencia en la G League mientras se adapta a las exigencias del baloncesto profesional en Estados Unidos. Además, con la plantilla actual de los Cavaliers algo reducida en términos de profundidad, no se descarta que pueda debutar en la NBA durante la temporada 2024-2025.

Luke Travers in the 2024 NBL Finals:

G1: 9 pts, 4 rbs, 2 stls 4 blks

G2: 3 pts, 6 rbs, 2 stls, 2 blks

G3: 14 pts, 8 rbs, 3 asts, 4 blks

G4: 17 pts, 11 rbs, 4 asts, 2 blks

G5: 13 pts, 7 rbs, 3 asts, 2 blks

Ready to see him ball out in CLE! pic.twitter.com/KkT8e8V3sR

