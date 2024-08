La partida de Paul George marca el final de una era en los Los Angeles Clippers, pero su entrenador, Tyronn Lue, está lejos de considerarlo el fin de las aspiraciones del equipo. A pesar de perder a uno de sus jugadores más importantes, Lue cree que los Clippers pueden seguir siendo competitivos en la Conferencia Oeste.

Clippers head coach Ty Lue is extra motivated to prove everyone wrong following the departure of Paul George: https://t.co/dFVQb8BaMC pic.twitter.com/5s3dScaW6p

En una entrevista con Ohm Youngmisuk de ESPN, Lue expresó su entusiasmo por el desafío que supone la nueva realidad del equipo: “Cuando pierdes a un jugador de la calidad de Paul George, la gente inmediatamente piensa que no puedes ganar y que no vas a ser competitivo. Pero eso supone un reto más interesante. Nos están descartando y no esperan que seamos muy buenos, y eso me da una motivación extra. No puedo esperar para demostrarles que se equivocan”.

Paul George, quien promedió 23 puntos, 6 rebotes y 4,5 asistencias durante sus cinco años en los Clippers, se despidió del equipo tras firmar con los Philadelphia 76ers al inicio de la agencia libre. Su salida deja un vacío significativo en la plantilla, pero Lue insiste en que el equipo puede cubrir su ausencia “por comité”, aprovechando la experiencia y talento de Kawhi Leonard, James Harden y el resto del plantel.

Aunque la era de George en los Clippers estuvo marcada por grandes expectativas, las recurrentes lesiones del alero limitaron su impacto en los momentos clave, dejándolo fuera de partidos cruciales. Aun así, George fue tres veces All-Star y una vez All-NBA con el equipo angelino, lo que subraya su importancia en el proyecto.

Ahora, los Clippers deben afrontar la nueva temporada con un enfoque renovado y la oportunidad de redefinir su identidad sin George. Lue destaca la importancia de seguir trabajando en equipo y adaptar sus estrategias para continuar siendo competitivos en una Conferencia Oeste plagada de talento.

Tyronn Lue says that he will “prove everybody wrong” when the Los Angeles Clippers have a successful, winning season:

“When you lose a guy of Paul George’s stature, instantly people think, ‘Oh they can’t win or they’re not going to be competitive,’” Lue said. “But that just… pic.twitter.com/N64XygACjx

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) August 29, 2024