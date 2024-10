Los New York Knicks han dado un paso firme para convertirse en serios contendientes al título con la adquisición de Karl-Anthony Towns. Este fichaje, que había estado en el radar de la franquicia durante mucho tiempo, representa un punto de inflexión en las ambiciones del equipo. Con su llegada, los Knicks cuentan con un quinteto espectacular que incluye a estrellas como Jalen Brunson, Mikal Bridges y OG Anunoby. Sin embargo, detrás de este movimiento, aún había algunas piezas por encajar para que el traspaso se concretara.

Según el periodista Shams Charania de The Athletic, el acuerdo se ha completado con la participación de los Charlotte Hornets, quienes recibirán tres elecciones de segunda ronda del draft (dos de los Knicks y una de Minnesota), además de los jugadores DaQuan Jeffries, Duane Washington Jr., y Charlie Brown. En el intercambio, los Hornets enviarán a James Nnaji, la selección número 31 del draft de 2023, a Nueva York.

