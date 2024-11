Tras semanas de incertidumbre, los Phoenix Suns están listos para recibir un gran impulso con el regreso de Kevin Durant y Bradley Beal, quienes vuelven a la cancha este martes en un importante duelo frente a los Los Angeles Lakers. Este partido no solo marca el retorno del núcleo estelar del equipo, sino que también representa una oportunidad para recuperar el rumbo tras una racha negativa sin Durant en la alineación.

Durant, quien no ha jugado desde el 8 de noviembre debido a una distensión muscular, inició la temporada con números de calibre MVP, promediando 27.6 puntos, 6.6 rebotes, y lanzando con una impresionante eficacia del 53.3% en tiros de campo y 42.9% desde el triple. Su presencia transformó a los Suns en un equipo dominante, acumulando un balance de 8-1 en los partidos en los que estuvo disponible.

Por su parte, Beal, fuera desde el 12 de noviembre por una lesión en la pierna izquierda, ha mostrado destellos de su capacidad con 17.8 puntos, 4 rebotes y 3.7 asistencias por partido. Más allá de sus estadísticas, el exjugador de los Wizards destaca la importancia de la salud y la continuidad:

El encuentro ante los Lakers no es cualquier partido. Forma parte de la Copa NBA, un torneo en el que los Suns han tenido actuaciones mixtas debido a las ausencias de sus estrellas. Ahora, con el Big Three completo, Phoenix buscará reestablecer el nivel que mostró al inicio de la temporada y mantenerse competitivo en un Oeste cargado de talento.

Además, el equipo intentará reforzar su química, algo que ha estado en pausa debido a las constantes lesiones que han afectado la continuidad de su núcleo principal. Este partido será una prueba importante para medir el potencial del trío formado por Durant, Beal, y Devin Booker.

Los Los Angeles Lakers no serán un rival fácil. Con LeBron James liderando a un equipo que ha mostrado solidez en los últimos encuentros, Phoenix necesitará estar a su mejor nivel para salir victorioso.

