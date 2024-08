Kevin Garnett dispara contra la generación actual: “Nadie de esta época podría haber jugado hace 20 años” El legendario Kevin Garnett, conocido por su franqueza y dureza en la cancha, arremete contra la NBA moderna, afirmando que los jugadores actuales no habrían sobrevivido a la intensidad física y la competencia de hace dos décadas.

Kevin Garnett, ex estrella de los Minnesota Timberwolves y campeón de la NBA con los Boston Celtics, no tiene reparos en expresar su opinión sobre el baloncesto actual. En una reciente entrevista, el miembro del Salón de la Fama comparó la NBA de su época con la de hoy en día, concluyendo que los jugadores actuales no podrían haber competido en la liga de hace 20 años.

El comentario surge tras las declaraciones de Anthony Edwards, quien afirmó que solo Michael Jordan tenía talento en los 90. Garnett, conocido por su intensidad y carácter aguerrido, no tardó en responder.

“Si soy sincero, hermano, creo que nadie de esta generación podría haber jugado hace 20 años. Esto es para Anthony Edwards, para todos en nuestra liga, para Tatum, todos ustedes… Hace veinte años, no podías conseguir un triple dando un paso atrás. Si lanzabas esa mierda, tenía que entrar. La liga era demasiado física, y la eficiencia era clave”, comentó Garnett.

El exjugador enfatizó que, en su tiempo, no solo era necesario ser hábil, sino también increíblemente fuerte para superar a los defensores, muchos de los cuales eran extremadamente duros, como Dennis Rodman. “Los niveles de dureza eran diferentes. Nunca has visto a un Rodman de dos metros de altura defendiéndote. Antes, te podías romper la nariz intentando hacer un mate… era otra liga”, sentenció.

Garnett también mencionó momentos históricos que ejemplifican la dureza de su época, como cuando Dwyane Wade le rompió la nariz a Kobe Bryant en un All-Star Game, o cómo jugadores como Joe Dumars e Isaiah Thomas lograban frenar a leyendas como Michael Jordan. Según Garnett, la NBA moderna ha suavizado las reglas para aumentar la puntuación y hacer el juego más fluido, pero eso también ha reducido la intensidad física que caracterizaba a la liga en el pasado.

Kobe learning from Gary Payton during 2000 All-Star Weekend ⭐️ pic.twitter.com/rr44zMvRp1 — Timeless Sports (@timelesssports_) July 12, 2022

Kevin Garnett, quien jugó 21 temporadas en la NBA, fue una pieza fundamental en la transición de los jugadores grandes hacia un estilo más versátil y móvil. En su época, los enfrentamientos eran mucho más físicos, y jugadores como él se adaptaban a una era en la que cada posesión se ganaba con esfuerzo y contacto físico. Aunque reconoce el talento de la nueva generación, sus palabras destacan el contraste entre el baloncesto de antaño y el de hoy.