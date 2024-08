Sacramento Kings ha dado un golpe de autoridad de cara a la próxima temporada de la NBA con la llegada de DeMar DeRozan, un cinco veces All-Star, quien se une a un equipo que ya cuenta con figuras destacadas como De’Aaron Fox y Domantas Sabonis. Esta apuesta de los Kings marca un cambio en la estrategia del equipo, que optó por una línea más conservadora en el verano de 2023, pero que ahora busca consolidarse como un contendiente al título.

How it started: Domantas Sabonis

How it’s going: Murray (Drafted) Monk (Signed) , DeRozan (S/T)

Seeing how things were before and how they are now; The Sacramento Kings Franchise changed for the better when they traded for Sabonis 👑 pic.twitter.com/v77LfCMxQU

