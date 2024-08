El paso de Matt Ryan por los New Orleans Pelicans ha dado un nuevo giro. Según información de Shams Charania de The Athletic, el alero ha sido recontratado por la organización de Luisiana luego de haber sido despedido recientemente. Este movimiento obedece a una reestructuración de su contrato anterior, firmando ahora por un año con términos que podrían otorgar mayor flexibilidad a la franquicia.

The New Orleans Pelicans have signed Matt Ryan to a training camp deal, league sources told @hoopshype . Ryan, who shot 45% on 3-pointers, will compete for a roster spot. Pelicans have 13 players under guaranteed contracts for this season. Jose Alvarado is on a non-guaranteed deal pic.twitter.com/hiGRGVGlFo

New Orleans había firmado a Ryan al término de la pasada temporada con un contrato estándar de tres años, pensado para que estuviera disponible en los playoffs. Sin embargo, las temporadas 2024-25 y 2025-26 no estaban garantizadas, y la primera de estas se hubiera asegurado automáticamente si no era despedido antes del viernes pasado. La reestructuración le permite a los Pelicans retener a Ryan con un posible acuerdo parcialmente garantizado, lo cual les brinda margen para futuros movimientos en el mercado.

Durante la temporada 2023-24, Matt Ryan participó en 28 partidos con los Pelicans, promediando 5,4 puntos y 1,4 rebotes en 13,9 minutos por juego. Su efectividad en el tiro de tres puntos fue notable, alcanzando un 45,1% de acierto desde el perímetro. A pesar de haber enfrentado un par de lesiones a lo largo del curso, su capacidad como tirador lo convierte en una pieza valiosa para el equipo.

BREAKING: New Orleans Pelicans have signed Matt Ryan to a new, reconstructed one year deal after being waived last week.

Ryan, 27, averaged 5.4 PPG on 45 3P% in 14 MPG for New Orleans last season.

Welcome back! 🎯 pic.twitter.com/hsvSZNA89y

