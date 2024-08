Robin Lopez evalúa dar el salto a Europa en la recta final de su carrera Tras ser cortado por los Sacramento Kings en 2023 y sin equipo en la NBA, el veterano pívot Robin Lopez considera unirse a la Euroliga, atraído por el nivel competitivo y la pasión de los aficionados. La retirada también se perfila como una opción cercana para el jugador de 36 años.

El camino de Robin Lopez en la NBA podría estar llegando a su fin, y Europa aparece como una posibilidad atractiva para el pívot. Con 36 años y sin equipo desde febrero, Lopez evalúa la opción de continuar su carrera en el baloncesto europeo, específicamente en la Euroliga. En declaraciones a Cesare Milanti de Eurohoops, el veterano jugador no descarta la idea de dar el salto al viejo continente. “Absolutamente lo consideraría. Sé lo apasionados que son los aficionados y lo alto que es el nivel del baloncesto”, afirmó Lopez.

Robin Lopez would love to play in EuroLeague ✊ pic.twitter.com/BUXws0CWHD — BasketNews (@BasketNews_com) August 26, 2024

Tras ser cortado por los Sacramento Kings en la fecha límite de traspasos de la temporada 2023-24, Lopez quedó como agente libre. Previamente, había firmado por un año con Milwaukee Bucks, pero fue traspasado a Sacramento para que la franquicia de Wisconsin redujera su carga salarial y el impuesto de lujo. A lo largo de su carrera, el pívot ha jugado para nueve equipos en la NBA, disputando 992 partidos con promedios de 8,4 puntos y 4,7 rebotes.

Lopez, quien fue seleccionado en el puesto 15 del draft de 2008, ha vivido una carrera sólida en la liga, aunque ahora admite que el retiro podría estar cerca. Durante el partido de despedida de Goran Dragic, con quien compartió sus primeros años en los Phoenix Suns, reflexionó sobre su futuro. “Éramos novatos juntos, y él era alguien a quien podía admirar porque había sido profesional antes en Europa. La retirada es algo que puede suceder pronto. He tenido una gran carrera hasta ahora, no tan buena como la de Goran, pero estoy agradecido por todo lo que me han dado”, expresó.

Name a player who had an underrated tenure with the Trail Blazers. We will start. #RipCity Robin Lopez – 10.5 PPG, 7.8 RBG, 1.6 BPG across 141 regular season contests. pic.twitter.com/yLsjaDmqLD — Blazers Lead (@BlazersLead) July 27, 2024

La posibilidad de jugar en Europa se ha convertido en una ruta común para veteranos de la NBA que buscan extender sus carreras a nivel internacional. En el caso de Robin Lopez, la Euroliga podría ofrecerle un escenario donde cerrar con broche de oro su etapa como profesional, antes de considerar colgar definitivamente las zapatillas.