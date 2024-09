Kevin Knox, una vez considerado una promesa de la NBA tras ser seleccionado en la novena posición del Draft de 2018 por los New York Knicks, sigue luchando por encontrar su lugar en la liga. A pesar de las altas expectativas que lo rodeaban en sus primeros años, Knox no ha logrado consolidarse en ningún equipo. Ahora, los Golden State Warriors le han brindado una nueva oportunidad al firmarlo con un contrato de un año, que según fuentes como Shams Charania, es no garantizado, lo que implica que deberá demostrar su valía durante el training camp.

Free agent F Kevin Knox has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic. The six-year NBA veteran averaged 7.2 points in 18 minutes a game for the Pistons last season, and now will compete in Warriors training camp. pic.twitter.com/JmL1i6NyFy

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2024