Keyontae Johnson, el prometedor alero seleccionado como número 50 en el draft de 2023, ha llegado a un acuerdo con los Charlotte Hornets para la próxima temporada, según anunció su agencia de representación, Priority Sports. Este movimiento de bajo perfil busca reforzar la profundidad de la plantilla de los Hornets mientras se preparan para la campaña 2024-25.

Keyontae Johnson is a 6'5 230LB wing who can play 3 different positions SG/SF/PF because of his excellent frame, and quickness for a players his size. Keyontae played 4 years in college being a integral piece to a top… pic.twitter.com/MjlsxNtRbx

En la temporada 2023-24, Johnson tuvo una participación limitada con los Oklahoma City Thunder, donde solo disputó 9 partidos, promediando 1,2 puntos y 1,1 rebotes en 7,3 minutos por noche. Sin embargo, el alero mostró un rendimiento mucho más sólido en la G League con los Oklahoma City Blue, donde destacó con 19,7 puntos, 6,2 rebotes, 2,1 asistencias y 1,1 robos de balón por encuentro. Esta actuación en la liga de desarrollo atrajo la atención de varios equipos, y finalmente, Charlotte decidió apostar por su potencial.

En cuanto a las condiciones del contrato, aún no se ha confirmado si Johnson firmará un acuerdo estándar, un two-way contract, o un Exhibit 10 para participar en el training camp. Actualmente, los Hornets tienen un contrato estándar y un contrato bidireccional disponibles, por lo que es probable que su situación se defina en las próximas semanas.

Per @PrioritySports, Keyontae Johnson is signing with the Charlotte Hornets.

He was on a two-way contract with the Oklahoma City Thunder last season and played 13 games with their G League affiliate, OKC Blue, averaging 19.4 PTS and 6.7 REB. pic.twitter.com/dd9qQ6qrOj

