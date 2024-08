Uno de los movimientos más impactantes del verano en la NBA ha sido la decisión de Klay Thompson de dejar a los Golden State Warriors y firmar como agente libre con los Dallas Mavericks. Después de pasar toda su carrera en los Warriors, donde ganó cuatro anillos de campeonato, la llegada de Thompson a Dallas marca un cambio significativo en su carrera. Aunque su rendimiento en su nuevo equipo aún está por verse, el hecho de que los Mavericks hayan logrado convencerlo, incluso cuando equipos como los Los Angeles Lakers le ofrecían más dinero, habla muy bien de la organización de Texas.

Al ser cuestionado sobre cómo lograron cerrar este fichaje tan importante, el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd, fue claro al señalar la influencia decisiva de Kyrie Irving. Según Kidd, el base estrella jugó un papel clave en el reclutamiento de Thompson, usando su propia experiencia en Dallas para convencer al veterano tirador.

Sin embargo, Kidd también destacó que la disposición de Klay Thompson para aceptar un cambio tan grande fue fundamental. Aunque habría sido fácil para él quedarse en California, el escolta decidió abrirse a nuevas oportunidades y ver lo que los Mavericks podían ofrecerle.

“He gives us something we haven’t had.”

Jason Kidd on Klay Thompson joining the Mavericks:

Ahora, la gran pregunta es cómo encajará Klay Thompson en su nuevo equipo y qué nivel de rendimiento aportará. Si Thompson logra recuperar el nivel que mostró en la temporada 2021-22, cuando ayudó a los Warriors a ganar su cuarto anillo, los Mavericks podrían estar dando un paso decisivo en su búsqueda por un campeonato. Jason Kidd lo ve como una pieza clave para construir un equipo campeón.

La incorporación de Klay Thompson también añade profundidad y experiencia a un equipo que ya cuenta con dos estrellas en Luka Dončić y Kyrie Irving. La expectativa en Dallas es alta, y la esperanza es que la combinación de estos tres jugadores pueda llevar a los Mavericks a competir al más alto nivel en la Conferencia Oeste.

Jason Kidd views Klay Thompson as bringing a necessary presence as someone “who is not afraid to take the big shot.”

Kidd praised Thompson’s championship experience and ability to play both ends.

Kidd also expects lots of open shots to drop for Thompson.

(via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/7fEox9Iswx

— Grant Afseth (@GrantAfseth) August 20, 2024