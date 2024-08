A pesar de un verano tranquilo en cuanto a movimientos de mercado, Tyler Herro sigue confiando plenamente en las capacidades de los Miami Heat para la próxima temporada de la NBA. Con renovaciones como la de Haywood Highsmith y la llegada de Alec Burks, el equipo de Florida ha optado por la continuidad, manteniendo una plantilla similar a la de la temporada pasada, algo que para muchos podría parecer una estrategia conservadora.

Sin embargo, en una entrevista concedida a Mat Issa de Forbes, Herro asegura que los Heat tienen todo lo necesario para ser contendientes al título. «No veo por qué no. Tenemos todo lo que necesitamos», afirma el escolta, quien destaca la confianza en su equipo y la capacidad de Miami para sorprender a todos una vez más, como lo hicieron en las Finales de 2020 y 2023.

“We haven't been healthy yet. But we feel like when we do get healthy, we have a very deep team – a team that is deep enough to make a run in the East and ultimately win the NBA title.”

Herro destaca que, aunque otros equipos del Este han realizado fichajes notables para reforzarse, los Heat han optado por mejorar desde dentro. «Estoy muy emocionado por esta temporada. Obviamente, hay muchos equipos en el Este que creen que han mejorado externamente, pero creo que hemos mejorado internamente», comenta Herro. Además, subraya que jugadores jóvenes como Bam Adebayo y él mismo están empezando a consolidarse como veteranos en la liga, lo que añade solidez al proyecto.

Herro también menciona a Terry Rozier, quien ha superado sus problemas de lesiones y está listo para competir al máximo nivel. Y, por supuesto, señala a Jimmy Butler, quien está especialmente motivado después de perderse los playoffs la temporada pasada debido a una lesión. Butler ha sido una pieza fundamental en el éxito de los Heat, y su regreso saludable será clave para las aspiraciones del equipo.

El escolta de 23 años es consciente de que las lesiones han sido el talón de Aquiles del equipo en las últimas temporadas. En la pasada campaña, los Heat sufrieron una temprana eliminación en la primera ronda ante los Boston Celtics con un 4-1 en la serie. Jimmy Butler no pudo estar en la cancha, y Herro se perdió una gran parte de la temporada regular, disputando solo 42 partidos. «Todavía no hemos estado sanos, pero sentimos que cuando lo estemos, tendremos un equipo muy profundo, un equipo que es lo suficientemente profundo como para hacer una carrera en el Este y, en última instancia, ganar el título de la NBA», sentencia Herro.

