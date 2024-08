El sueño duró poco. Menos de 48 horas después de que Bill Simmons encendiera la NBA con el rumor de que Jeff Bezos tenía intenciones de comprar los Boston Celtics, la especulación ha sido desmentida. Aunque no ha sido el propio Bezos quien ha salido a desmentir la noticia, el portal especializado en economía y tecnología The Information ha aclarado la situación. El periodista Nick Wingfield se puso en contacto con fuentes cercanas al fundador de Amazon, quienes respondieron con un contundente ‘no’ a la posibilidad de que Bezos esté interesado en adquirir la histórica franquicia de la NBA.

Según la fuente de Wingfield, la información divulgada por Simmons es totalmente falsa, calificándola como “cero verdadera”. Los rumores habían ganado fuerza debido al historial de Bezos, quien en el pasado ha sido vinculado con la compra de franquicias deportivas, como los Washington Commanders de la NFL, además de supuestas conexiones con equipos de la NBA, aunque estas últimas eran menos verificables, como con los Los Angeles Lakers.

The Dream Of The Celtics Having Amazon Money Looks To Be Dead After Jeff Bezos Says He Has No Plans To Purchase The Team https://t.co/dcKoasbYZJ pic.twitter.com/s3vllhBrXZ

— Barstool Sports (@barstoolsports) August 21, 2024