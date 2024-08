La espera ha llegado a su fin para Emoni Bates. Tras casi dos meses como agente libre, el joven talento ha decidido aceptar la qualifying offer y continuar su carrera con los Cleveland Cavaliers bajo un contrato bidireccional (two-way contract). Así lo confirma el registro oficial de transacciones de la NBA, lo que garantiza la permanencia del jugador en la organización de Ohio.

Bates, seleccionado en el puesto 49 del Draft de 2023, es considerado una de las promesas más intrigantes de su generación. Sin embargo, en su temporada de novato solo disputó 15 partidos con los Cavaliers, en los que promedió 2,7 puntos y 30,6% en tiros en apenas 8,9 minutos por partido. A pesar de su limitado tiempo de juego en la NBA, la franquicia de Cleveland sigue apostando por su desarrollo.

Donde Bates brilló con mayor intensidad fue en la G League, jugando para los Cleveland Charge, el equipo afiliado de los Cavaliers. Durante su paso por la liga de desarrollo, mostró todo su potencial al promediar 21,6 puntos y 5,7 rebotes por partido, destacando como uno de los jugadores más prometedores. Su rendimiento fue tan sobresaliente que le valió una invitación para participar en el evento All-Star de la G League, conocido como Up Next, donde se reúnen las futuras estrellas de la liga.

Con la renovación de Bates y la reciente contratación de J.T. Thor, los Cavaliers ya han cubierto dos de sus tres contratos bidireccionales de cara a la temporada 2024-25. Esto deja una última vacante por asignar, lo que indica que Cleveland sigue trabajando en perfeccionar su plantilla para ser competitivos en una Conferencia Este cada vez más exigente.

Una vez resuelta la situación de Emoni Bates, los Cavaliers aún tienen que tomar una decisión con respecto a Isaac Okoro, el único agente libre restringido que queda en el mercado. Okoro, quien fue una pieza clave en la rotación defensiva del equipo en la pasada campaña, espera definir su futuro antes del inicio de la pretemporada.

Cavaliers forward Emoni Bates has signed a qualifying offer and will remain on a two-way contract for the 2024-2025 season, per league sources. pic.twitter.com/yceyoqiGPR

