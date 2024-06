Your browser doesn’t support HTML5 audio

Kyrie Irving y los Boston Celtics tienen una relación de la cual se ha hablado mucho. Desde el primer partido de las Finales, los aficionados de los Celtics han increpado repetidamente al al jugador de Dallas, que en lugar de responder como se esperaba, ha tenido dos partidos muy malos en el Garden, en los que promedia 14 puntos con un 35.2% de acierto en sus lanzamientos. Cuestionado por esta situación y por la forma en que los aficionados lo atacan, el All-Star comprende que depende de él no echar mas gasolina a este escenario.

Kyrie Irving by venue in the NBA Finals:

Home:

28.0 PPG

23-of-46 FG (50%)

5-of-12 3PT (41.7%)

Away:

14.0 PPG

13-of-37 FG (35.1%)

0-of-8 3PT (0%) pic.twitter.com/hutiyxD0I8

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 17, 2024