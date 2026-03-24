La Euroliga supera los 3.200 millones de valoración en plena pulseada con la NBA Un informe financiero posiciona a la principal competencia europea en un escenario de fuerte crecimiento económico, mientras enfrenta el avance del proyecto de la NBA en el continente.

La Euroliga atraviesa un momento clave desde el punto de vista económico y estratégico. Según un reciente informe financiero, el valor conjunto de la competencia y sus clubes supera los 3.200 millones de euros, consolidando su posicionamiento dentro del negocio global del deporte.

El estudio estima que la liga por sí sola alcanza una valoración superior a los 1.400 millones de euros, mientras que los equipos que la integran aportan cerca de 1.800 millones en conjunto. Además, las proyecciones anticipan un crecimiento sostenido, impulsado por el aumento de ingresos comerciales y la expansión del modelo de negocio.

En ese contexto, la Euroliga busca reforzar su estructura con una posible transición hacia un sistema de franquicias permanentes, lo que podría elevar aún más su valor en los próximos años. De concretarse ese esquema, el ecosistema total podría acercarse a los 4.300 millones de euros en el corto plazo.

Este crecimiento no se da en un vacío, sino en medio de una disputa estratégica con la NBA, que avanza con su propio proyecto para desembarcar en Europa. La liga estadounidense proyecta franquicias con valoraciones cercanas a los 1.000 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del negocio en juego.

Frente a ese escenario, la Euroliga no solo apuesta por consolidar su liderazgo, sino también por explorar posibles alianzas a futuro con la NBA, en un contexto donde la competencia podría transformarse en colaboración estratégica.

Con un mercado en expansión y el interés creciente de inversores, el básquet europeo se posiciona como uno de los terrenos más dinámicos del deporte global, en una disputa que trasciende lo deportivo y se juega, cada vez más, en el plano económico.