Los Pistons han sorprendido con el despido de Monty Williams, no tanto por la decisión en sí, sino por el momento en que se ha llevado a cabo. La temporada terminó hace dos meses, y Detroit se había enfocado en buscar un nuevo jefe para su oficina, encontrándolo finalmente en Trajan Langdon. Tras su contratación, se especuló que podría haber un cambio de entrenador, pero la decisión se ha tomado casi un mes después, justo cuando el draft y la agencia libre están a la vuelta de la esquina. Este timing no parece ser el ideal.

Sin embargo, la decisión ya está tomada. Ahora, los Pistons deben apresurarse para encontrar al entrenador adecuado. El despido de Monty Williams, quien había firmado un contrato de seis años y 80 millones de dólares en 2023, sugiere que la franquicia está convencida de que es la elección correcta. Con el camino ya marcado, deben afinar su búsqueda entre una lista de candidatos que ya están evaluando.

Detroit Pistons Fire head coach Monty Williams and could possibly make James Borrego new franchise head coach. pic.twitter.com/0C28c1dp2Y

