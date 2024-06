Además, se ha sabido que Redick ha estado en contacto con varios jugadores clave del equipo, lo cual ha contribuido a mejorar aún más su posición como candidato principal. La dirección de los Lakers valora su capacidad para relacionarse con los jugadores y su conocimiento del juego, factores que consideran cruciales para guiar al equipo en la próxima temporada.

Al parecer, Redick está entusiasmado con el reto que supondria dirigir a los Lakers, y aunque su nombre ha sonado para otros equipos como Charlotte o los Pistons, luego del despido de Monty Williams, el banquillo de los Lakers es el que realmente le interesa.

JJ Redick could now be a name to watch for the Pistons’ head coach opening, per @VinceGoodwill (https://t.co/haoth0qpRA).

Detroit’s Vice Chairman, Arn Tellem, used to be Redick’s agent during his playing days.

The Lakers might have competition now for their top target. pic.twitter.com/BR4I0xUiDl

— Evan Sidery (@esidery) June 20, 2024