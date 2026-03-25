La NBA estudia una posible expansión y abre el debate sobre nuevas franquicias La liga analiza sumar equipos en el corto plazo, en un contexto de crecimiento económico y mayor interés global por el básquet.

La NBA avanza en el análisis de una posible expansión de la liga, una decisión que podría modificar el mapa actual de franquicias y ampliar su presencia en nuevos mercados. El tema, que viene siendo evaluado desde hace tiempo, volvió a tomar fuerza en medio del crecimiento sostenido del negocio y el interés de inversores.

Actualmente, la liga cuenta con 30 equipos, pero distintas voces dentro de la organización consideran viable la incorporación de nuevas franquicias, especialmente en ciudades que han mostrado potencial económico y fanático para sostener proyectos de alto nivel.

Entre los factores que impulsan esta posibilidad aparece el aumento en los ingresos por derechos televisivos, patrocinios y acuerdos comerciales, además del impacto global que ha ganado la NBA en los últimos años. Este escenario abre la puerta a que nuevos grupos inversores busquen ingresar a la competencia.

Sin embargo, el proceso no es inmediato. La expansión requiere el aval de los actuales propietarios, así como un análisis detallado sobre la viabilidad deportiva y económica de los nuevos equipos. También implica ajustes en el calendario, la estructura de competencia y la distribución de ingresos.

En paralelo, el debate también gira en torno a qué ciudades podrían ser elegidas en caso de concretarse la ampliación. Mercados como Las Vegas o Seattle suelen aparecer entre los principales candidatos, debido a su desarrollo económico y su historial vinculado al deporte.

Por ahora, la NBA se mantiene en etapa de evaluación, pero el avance del tema confirma una tendencia clara: la liga continúa explorando nuevas formas de crecimiento para consolidarse como una de las competencias más influyentes del deporte a nivel global.