Lakers vs Pacers: horario, TV y cómo ver el partido en vivo El equipo de Los Ángeles visita a Indiana en un duelo clave de la temporada regular, con transmisión disponible en distintas plataformas según el país.

Los Angeles Lakers se enfrentan a los Indiana Pacers en una nueva jornada de la temporada regular de la NBA, en un partido que puede tener impacto directo en la pelea por los puestos altos de la Conferencia Oeste.

El encuentro se disputará este miércoles 25 de marzo en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis. El horario previsto es a las 20:00 en Argentina, 19:00 en la costa Este de Estados Unidos y la medianoche en España.

En cuanto a la transmisión, el partido podrá verse en Estados Unidos a través de ESPN, Spectrum SportsNet y Bally Sports Indiana, mientras que en streaming estará disponible mediante la app de ESPN y el servicio NBA League Pass.

Para Latinoamérica, una de las principales opciones es ESPN junto a plataformas digitales como Disney+, mientras que a nivel global el NBA League Pass continúa siendo la alternativa más completa para seguir el encuentro en vivo.

El duelo llega en un contexto competitivo para los Lakers, que buscan sostener su posición en la tabla frente a la presión de otros equipos del Oeste, mientras que los Pacers intentan recuperarse y dar la sorpresa como locales.

Con figuras como LeBron James y Luka Dončić en cancha, el partido promete ser uno de los atractivos de la jornada, tanto por el presente de los equipos como por el peso individual de sus protagonistas.