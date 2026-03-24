Un magnate del béisbol ofertó más de 600 millones de dólares por acciones de Alpine El dueño de los New York Mets busca ingresar a la Fórmula 1 con la compra de una participación minoritaria del equipo francés, en medio de una fuerte competencia entre inversores.

La estructura accionaria de Alpine en la Fórmula 1 volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse una millonaria oferta para adquirir parte del equipo. El empresario estadounidense Steve Cohen, propietario de los New York Mets, presentó una propuesta superior a los 600 millones de dólares por el 24% de las acciones de la escudería.

La participación en venta pertenece al fondo Otro Capital, que había ingresado en la estructura de Alpine en 2023 como parte de un grupo inversor. Ahora, ese paquete accionario despertó el interés de distintos actores, en un contexto donde el valor de los equipos de Fórmula 1 continúa en alza.

El posible desembarco de Cohen no es el único movimiento en marcha. Según trascendió, existen otros grupos interesados en quedarse con esa porción del equipo, lo que abre una puja por ingresar a una de las categorías más lucrativas del deporte mundial.

La operación, además, refleja el creciente atractivo financiero de la Fórmula 1, que en los últimos años captó la atención de empresarios y fondos de inversión de distintos sectores, incluyendo figuras del deporte estadounidense.

En este escenario, Alpine —equipo que cuenta actualmente con pilotos como el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly— se posiciona como una estructura con potencial de crecimiento, tanto en lo deportivo como en lo comercial, lo que explica el interés por adquirir una parte de su propiedad.

La negociación aún no está cerrada, pero confirma una tendencia clara: la Fórmula 1 dejó de ser solo una competencia deportiva para consolidarse como un negocio global en plena expansión.