Un fan pagó más de 1,5 millones de dólares por la camiseta de Shohei Ohtani La prenda utilizada en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 marcó un nuevo hito en el mercado de memorabilia deportiva.

El fenómeno global que genera Shohei Ohtani volvió a reflejarse fuera del campo de juego, esta vez con una subasta que rompió todos los registros. Una camiseta utilizada por la estrella japonesa durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 fue vendida por más de 1,5 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para este tipo de artículos.

La prenda corresponde a un partido en el que Ohtani tuvo una destacada actuación con la selección de Japón, incluyendo un grand slam, lo que incrementó significativamente su valor entre coleccionistas.

La cifra supera ampliamente el anterior récord del propio jugador, ya que hasta ahora una camiseta suya había alcanzado los 249 mil dólares en una subasta previa.

Si bien el monto no alcanza los valores históricos de otras leyendas del béisbol, la operación marca una tendencia clara: los objetos vinculados a Ohtani comienzan a posicionarse entre los más codiciados del mercado deportivo global.

El japonés, considerado uno de los jugadores más completos de la historia por su capacidad como lanzador y bateador, continúa ampliando su impacto más allá del juego, consolidándose como una de las figuras más influyentes del deporte actual.

Este tipo de operaciones confirma el crecimiento del negocio de la memorabilia, donde piezas asociadas a momentos icónicos y atletas de élite alcanzan cifras cada vez más elevadas, impulsadas por la demanda global y el valor simbólico de estos objetos.