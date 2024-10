La renovación de Aaron Gordon con los Denver Nuggets se ha convertido en un tema delicado y urgente. Aunque parecía que el equipo campeón estaba dispuesto a asegurar la continuidad de su ala-pívot tras dejar ir a Kentavious Caldwell-Pope, las negociaciones no han avanzado como se esperaba. Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, fuentes cercanas a la franquicia han expresado su preocupación porque el acuerdo aún no esté firmado, lo que ha generado especulaciones y presión mediática.

Earlier today, Aaron Gordon on Russell Westbrook bringing the energy:

"The thing about Russ is he only knows one speed, and that's hard as shit…I love it." pic.twitter.com/EAGv1D80bf

— Ryan Blackburn (@NBABlackburn) September 30, 2024