Aleksa Avramovic podría estar a punto de dar el salto a la NBA. Según informa Ozon Press, Los Angeles Clippers y Atlanta Hawks han mostrado un fuerte interés en el base serbio, quien destacó notablemente en los Juegos Olímpicos de París 2024 como uno de los pilares de la selección de Serbia.

Avramovic fue designado como el Mejor Jugador Defensivo del prestigioso torneo olímpico, lo que ha captado la atención de varias franquicias de la NBA. Actualmente, tiene una cláusula de salida en su contrato con el CSKA de Moscú que le permitiría rescindir su acuerdo y unirse a un equipo de la NBA, pero esta cláusula expira el próximo martes. Cualquier equipo de la NBA que quiera adquirir sus servicios deberá actuar con rapidez y pagar una liberación máxima de 850.000 dólares.

A pesar del interés real por parte de los Clippers y los Hawks, ninguna de las dos organizaciones ha presentado aún una oferta formal. Según Basket News, la única forma en que Avramovic podría dejar el CSKA es firmando con un equipo de la NBA; de lo contrario, permanecerá en Rusia. Cabe destacar que tanto Clippers como Hawks ya tienen sus plantillas completas con 15 jugadores bajo contratos estándar, por lo que tendrían que hacer espacio liberando a algún jugador con contrato garantizado antes de incorporar al serbio.

En cuanto a su desempeño en París 2024, Avramovic, de 29 años, fue fundamental para su equipo. Promedió 10,5 puntos, 2,5 rebotes, 3,2 asistencias y 1,7 robos en seis partidos. Su actuación defensiva fue particularmente destacada, logrando hasta cuatro robos en el partido por la medalla de bronce contra Alemania, lo que subraya su valor como un posible refuerzo para cualquier equipo de la NBA que busque añadir tenacidad defensiva y versatilidad en la posición de base.

