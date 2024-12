El alero de los Los Angeles Lakers, LeBron James, no estará disponible para el encuentro del próximo 14 de diciembre contra los Minnesota Timberwolves debido a molestias en su pie derecho. Según informes de ESPN, el equipo ha decidido seguir un enfoque cauteloso con su estrella, permitiéndole descansar lo necesario para evitar agravaciones y asegurar su desempeño en el resto de la temporada.

LeBron James, quien ya se perdió el partido anterior contra los Portland Trail Blazers, podría regresar a las canchas el próximo domingo 17 de diciembre en un duelo frente a los Memphis Grizzlies. Si esto se confirma, el jugador disfrutará de hasta ocho días de descanso, una decisión que apunta a cuidar su carga física mientras mantiene un alto nivel de rendimiento.

El alero de 39 años está teniendo una temporada impresionante, promediando:

El técnico de los Lakers, JJ Redick, destacó la importancia de gestionar cuidadosamente el tiempo en cancha de LeBron, especialmente considerando el efecto acumulativo de los minutos a su edad.

