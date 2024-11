Your browser doesn’t support HTML5 audio

La temporada regular de la NBA avanza, y tanto Los Ángeles Clippers como los Sacramento Kings buscan definir su rumbo en el competitivo Oeste. Ambos equipos llegan al partido con sus propios desafíos: los Clippers, adaptándose a un núcleo renovado sin Kawhi Leonard ni Paul George, y los Kings, intentando consolidarse tras movimientos clave que aún no rinden frutos consistentes. Con registros similares, el ganador del encuentro se colocará por encima del otro en la tabla, marcando un paso importante en la lucha por los puestos de playoffs.

Los Clippers llegan tras una victoria destacada contra los Orlando Magic, cimentada en su defensa perimetral, una de las mejores de la liga. Derrick Jones Jr. y Kris Dunn lideran la carga defensiva, bloqueando jugadas clave y limitando los tiros abiertos. Sin embargo, la ausencia de Norman Powell debilita su ataque, lo que obliga a James Harden a asumir un papel más dominante en la generación de jugadas. Con un bajo volumen de triples (quinto más bajo de la liga), dependerán del pick-and-roll entre Harden e Ivica Zubac para abrir espacios en la pintura.

Jugador a seguir: Ivica Zubac

El pívot bosnio será fundamental contra un rival como Domantas Sabonis. Zubac, que brilló en la primera mitad contra Orlando, deberá mantener su agresividad en el pick-and-roll y proteger la pintura frente al juego físico de los Kings.

Sacramento recibe buenas noticias con el regreso de DeMar DeRozan, una pieza clave en su ofensiva. Sin embargo, el equipo aún lucha por encontrar consistencia en ambos extremos de la cancha. Aunque son el sexto mejor ataque de la liga, necesitan más fluidez para alcanzar a los equipos de élite del Oeste. Malik Monk sigue fuera, lo que reduce las opciones desde el banquillo, y Kevin Huerter atraviesa un bache preocupante con un pobre 31% de acierto en triples.

Jugador a seguir: De’Aaron Fox

El base de los Kings está en un momento estelar, promediando 45.7 puntos en sus últimos tres encuentros. Su habilidad para dominar en la pintura y su letal floater lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

Con más de 50 años de enfrentamientos, los Clippers y los Kings han chocado en 230 ocasiones, con Sacramento liderando la serie histórica con 124 victorias. Sin embargo, jamás se han enfrentado en playoffs, reflejo de sus altibajos en las últimas décadas. Esta temporada, los Clippers se llevaron el primer encuentro, pero Sacramento buscará igualar la serie esta noche.

