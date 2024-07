Keon Johnson seguirá en los Brooklyn Nets, al menos por ahora. Según Michael Scotto de HoopsHype, el equipo neoyorquino ha firmado al escolta de 22 años un contrato estándar por dos temporadas. Aunque el acuerdo parece favorable para Johnson, solo está parcialmente garantizado para la campaña 2024-25 y tiene una opción de equipo para 2025-26.

Johnson jugó solo cinco partidos con los Nets la temporada pasada, pero ha destacado en la Summer League, promediando 16.3 puntos, 5.8 asistencias y 4.8 rebotes por noche. Brooklyn adquirió a Johnson después de que los Phoenix Suns lo cortaran al inicio de la temporada 2023-24. Los Nets le ofrecieron un contrato dual, permitiéndole jugar tanto en la NBA como en la G League, donde promedió 6.2 puntos y 1.4 rebotes por partido.

