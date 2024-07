Por primera vez en la historia del baloncesto estadounidense, LeBron James será el abanderado masculino del Team USA en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. A sus 39 años, LeBron aspira a sumar su tercer oro olímpico, tras sus triunfos en Beijing 2008 y Londres 2012.

El equipo, dirigido por Steve Kerr, está en el Grupo C junto a Serbia, Sudán del Sur y Puerto Rico.

Leading the way for Team USA. 🇺🇸

Two-time Olympic gold medalist @KingJames has been selected as our men's flag bearer for the #ParisOlympics Opening Ceremony. pic.twitter.com/NN4NLWwwfc

— Team USA (@TeamUSA) July 22, 2024