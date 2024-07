Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de varias semanas de agencia libre y mercado, los Mavericks han conformado casi toda su plantilla, pero aún tienen un espacio para un último jugador. Según Marc Stein de The Stein Line, su objetivo es agregar un base más.

Stein menciona tres nombres en particular. El primero es Spencer Dinwiddie, quien ya formó parte del equipo entre 2022 y 2023. Dinwiddie promedió 10.5 puntos y 4.7 asistencias la temporada pasada. A pesar de no haber tenido su mejor temporada, podría aportar frescura a la ofensiva de Dallas desde el banquillo.

Spencer Dinwiddie in Game 7 of the 2022 Western Conference Semifinals:

30 points

11-15 FG

5-7 3FG

+33

Fearless.

pic.twitter.com/qP4MdSyqkD

— Dereck Lively II Muse (@DL2Muse) July 21, 2024