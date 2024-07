Golden State Warriors están planeando una última gran apuesta. Con la despedida de Klay Thompson y sabiendo que Stephen Curry está en sus últimos años de élite, los Warriors están considerando incorporar a Lauri Markkanen a través de un traspaso.

El interés por Markkanen, jugador de los Utah Jazz, es significativo. Con su contrato próximo a expirar, los Jazz buscan intercambiarlo por activos valiosos. Equipos como Miami Heat también están interesados, pero los Warriors están trabajando intensamente para concretar una oferta.

From what I've gathered from sources, Lauri Markkanen is motivated to win immediately. pic.twitter.com/1S9nynPlFt

— GSW Ball Report (@GSWBallReport) July 22, 2024