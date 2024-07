La Summer League ha finalizado para Bronny James, el pick 55 más destacado de la historia reciente. Participó en cuatro partidos con resultados mixtos, pero terminó con un rendimiento alentador en los dos últimos encuentros. Los Lakers ahora deben evaluar su desempeño, algo que su entrenador, Dane Johnson, comentó en una rueda de prensa.

“Los dos últimos partidos fueron muy buenos. Eso será útil para trabajar con él durante el verano. Ganó confianza y demostró que puede jugar a este nivel, aunque todavía requiere tiempo y esfuerzo. Bronny no deja que el ruido lo afecte; solo quiere jugar y ser parte del equipo. Está escuchando y aprendiendo”, señaló Johnson.

Bronny promedió 8.8 puntos, 3.5 rebotes y 1 asistencia por partido, con un 35% de acierto en tiros de campo. Su rendimiento ofensivo inicial fue criticado debido a un pobre 5/19 en los primeros dos partidos, pero mejoró notablemente en los últimos juegos, anotando 12 y 13 puntos contra Atlanta y Cleveland respectivamente. Los Lakers optaron por darle descanso en el último partido, considerando que ya habían visto suficiente.

Una incógnita que persiste es su posición en la cancha, ya que se encuentra entre el rol de base y escolta. Aún no ha desarrollado plenamente las habilidades de un playmaker ni tiene la altura ideal para un escolta. Los Lakers están evaluando dónde encajará mejor.

Bronny James has incredible mental toughness

He has shown a next play mentality when things don’t go well & never backs down from a challenge

He also had a major health scare on the floor a little over a year ago, and has never made an excuse

Warrior

pic.twitter.com/XC0pNgLI3t

— Hoop Herald (@TheHoopHerald) July 19, 2024