El base agente libre Malik Monk tiene la intención de firmar un contrato de cuatro años por 78 millones de dólares, incluida una opción de jugador, para regresar a los Sacramento Kings, dijeron fuentes a ESPN.

Sus agentes, Jeff Schwartz y Marcus Monk de Excel Sports, pudieron comenzar las negociaciones el martes con el gerente general de Sacramento, Monte McNair, y el gerente general asistente, Wes Wilcox, y Monk tiene la intención de firmar el nuevo acuerdo una vez que la moratoria de la liga finalice el 6 de julio, dijeron las fuentes.

Monk, de 26 años, ha resucitado su carrera con los Kings, teniendo la mejor temporada de su carrera, con un promedio de más de 15 puntos y cinco asistencias. Retenerlo de cara a la siguiente temporada se convirtió en una prioridad importante para los Kings. Monk lideró la NBA en puntos y asistencias saliendo desde el banquillo la temporada pasada y se convirtió en uno de los dos únicos jugadores en los últimos 25 años en tener 1.000 puntos y 300 asistencias como reserva, según ESPN Stats & Information.

ESPN Sources: Free agent G Malik Monk intends to sign a four-year, $78 million deal — including a player option — to return to the Sacramento Kings. Monk had career-bests of 15 points and five assists on his way to the NBA’s Sixth Man of the Year runner-up. pic.twitter.com/J8KuOwPl0H

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2024