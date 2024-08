Steve Nash descarta su regreso a los banquillos de la NBA: “Me concentro en mi familia y nuevos proyectos” El exentrenador de los Brooklyn Nets reflexiona sobre su breve etapa en los banquillos y explica por qué no planea volver a entrenar, destacando su enfoque actual en su vida familiar y nuevos desafíos fuera de las canchas.

Steve Nash fue una de las grandes figuras de la NBA, tanto dentro como fuera de la cancha. Tras una ilustre carrera como jugador, su incursión en los banquillos llegó de manera inesperada en Brooklyn, donde se hizo cargo de un proyecto ambicioso pero también complicado, liderado por estrellas como Kevin Durant y Kyrie Irving. Sin embargo, a pesar de la experiencia ganada durante sus poco más de dos temporadas al frente de los Nets, el canadiense ha dejado claro que no tiene intención de volver a entrenar en la NBA.

En una conferencia previa al partido de despedida de Goran Dragic, Nash se sinceró sobre su tiempo como entrenador y cómo fue la transición desde jugador a técnico, algo que, según sus palabras, no tenía planificado. “No tenía previsto ser entrenador, pero surgió una situación en Brooklyn que llamó a mi puerta. La transición fue muy rápida”, confesó Nash, quien también destacó las dificultades de gestionar un equipo repleto de grandes personalidades tanto dentro como fuera del vestuario.

La complejidad del cargo de entrenador

Nash explicó que uno de los mayores desafíos que encontró en su etapa como entrenador fue la dinámica del día a día, revelando lo limitada que es realmente la interacción directa con los jugadores. “Me sorprendió que, cuando entrenas, no estás tanto tiempo con el equipo. Tienes cinco minutos con los jugadores antes del partido, en el descanso y después. Esos son los únicos momentos en los que puedes dirigirte a ellos”, comentó. A pesar de este reto, Nash trató de crear un ambiente de confianza y crecimiento para sus jugadores, valorando la importancia de la conexión individual con cada uno de ellos.

Aunque Nash lideró a los Nets en un período lleno de expectativas y desafíos, también fue testigo de la implosión de un proyecto que parecía destinado al éxito. Su salida en 2022 marcó el fin de una etapa breve pero intensa, donde el canadiense tuvo que lidiar con las lesiones de sus estrellas y la presión de un equipo diseñado para competir por el título.

Nuevos horizontes y enfoque en la familia

Hoy, Nash reconoce que aquella etapa fue una experiencia valiosa, pero que no desea prolongarla. “Entrenar ha sido una gran experiencia, pero no quería una carrera como entrenador”, explicó. Su enfoque actual está en su vida familiar y en enseñar a sus hijos sobre la vida, disfrutando de una libertad que se ha ganado tras años de trabajo. “Me he ganado la oportunidad de poder elegir qué quiero hacer, y es muy reconfortante”, afirmó.

Además de su papel como padre, Nash se mantiene activo en diversos proyectos y asociaciones, aunque estos están alejados del rol de entrenador. Entre sus actividades se incluye su involucramiento en el mundo empresarial y filantrópico, además de mantenerse cerca del baloncesto de otras maneras, como mentor y asesor.

Con esta decisión, Nash cierra un capítulo en su carrera deportiva, enfocándose en nuevos horizontes y dejando atrás una trayectoria en los banquillos que, aunque corta, le dejó valiosas lecciones.