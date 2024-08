Shai Gilgeous-Alexander continúa su ascenso meteórico en la NBA y ahora es el favorito para ganar el MVP de la temporada 2024-25, según la encuesta anual realizada por ESPN a entrenadores, ejecutivos y scouts de la liga. Este reconocimiento coloca al canadiense de Oklahoma City Thunder en la cima de las predicciones, superando a otras estrellas emergentes y consolidadas.

La encuesta, que contó con la participación de 18 expertos anónimos, tuvo a Gilgeous-Alexander como el jugador con más votos (7) para alzarse con el prestigioso galardón al final de la próxima temporada. El guard de los Thunder quedó por delante de Luka Doncic (5 votos) y de un grupo que incluye a Anthony Edwards, Jayson Tatum y al actual MVP, Nikola Jokic, cada uno con 2 votos. Gilgeous-Alexander ya fue segundo en la votación para el MVP del año pasado, acumulando 640 puntos en comparación con los 926 de Jokic, lo que subraya su constante evolución en la liga.

Shai Gilgeous-Alexander on what makes him such a talented NBA player, via the ‘Pass The Rock’ movie released by the NBA:

“I think my advantage comes from not knowing what I’m gonna do… being unpredictable and doing things that aren’t seen a lot.” 🥶 pic.twitter.com/beyNF3Za6J

