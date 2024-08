Cada verano en la NBA trae consigo una reconfiguración en el nivel competitivo de los equipos, donde algunos son considerados ganadores del mercado de fichajes y otros no tanto. En el verano de 2024, los analistas coinciden en que Orlando Magic ha dado un importante paso hacia adelante. Esta visión es compartida por la estrella de la franquicia, Paolo Banchero, quien expresó su confianza en el crecimiento del equipo.

21yo Paolo Banchero's playoff shotmaking was wild…

Just watch these buckets! Hopeful that in the future he'll consistently generate higher quality looks with his size & ball-handling, but he displayed a level of shotmaking & counters that few in history have achieved—impressive pic.twitter.com/DEdV9li6GW

— NBA University (@NBA_University) August 14, 2024