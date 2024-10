Los Toronto Raptors han anunciado que Scottie Barnes estará fuera de competición durante al menos tres semanas debido a una fractura en el hueso orbital de su ojo derecho. Barnes sufrió la lesión tras un fuerte codazo de Nikola Jokic en la lucha por un rebote durante el partido del lunes contra los Denver Nuggets. El alero deberá ser reevaluado a mediados de noviembre para determinar si está en condiciones de regresar al equipo.

Breaking: Scottie Barnes has been diagnosed with a right orbital fracture. Barnes will be reevaluated in three weeks, and his condition will be updated as appropriate, the team announced. pic.twitter.com/86GS0dsjSK

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 30, 2024