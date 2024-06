Rich Paul: “LeBron no tiene por qué jugar con Bronny” El agente deportivo Rich Paul menciona que nada garantiza que LeBron se quede en los Lakers

Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que LeBron James juegue en el mismo equipo que su hijo mayor, Bronny James. Sin embargo, Rich Paul, el representante de ambos, ha desmentido tales rumores en recientes declaraciones a ESPN.

“LeBron no tiene por qué jugar con Bronny”, afirmó Paul. “Si lo hace, lo hace. Pero si no, no pasa nada. No hay ningún acuerdo que garantice que si los Lakers seleccionan a Bronny con el puesto 55, LeBron tenga que renovar con ellos. Si ese fuera el caso, entonces él les obligaría a seleccionarlo con el número 17. No necesitamos influir en nadie. Los Lakers pueden seleccionar a Bronny y LeBron no jugar con ellos. LeBron tampoco va a ir a Phoenix por un acuerdo por el mínimo salarial… Eso lo podemos descartar ahora mismo,” subrayó.

Mejor performance en el segundo día de exhibiciones para Bronny James (ayer hizo 4 pts y 4 ast): 13 pts y 4/10 TC en 23 min. En Chicago todos hablan del hijo de LeBron y cómo está cambiando por sí mismo las narrativas sobre su juego.pic.twitter.com/aqAAquTRed — NLB 🐍 (@NBALAKERSBLOG) May 15, 2024

Recientes informes confirman que Bronny solo ha entrenado con los Lakers y los Suns antes del sorteo del Draft 2024, que tendrá lugar el 26 y 27 de junio. Formado en la Universidad del Sur de California (USC), Bronny está proyectado para ser seleccionado a finales de la primera ronda o principios de la segunda, especialmente después de destacar en el Draft Combine de Chicago.

Además, se sabe que LeBron ha expresado públicamente su deseo de jugar junto a su hijo en la NBA, pero siempre ha enfatizado que no se trata de una obligación. Este sueño, aunque emocionante para los fanáticos, dependerá de muchas variables, incluyendo el rendimiento de Bronny en su primer año universitario y las decisiones estratégicas de los equipos interesados.