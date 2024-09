Rudy Gobert, uno de los jugadores más polarizantes de la NBA actual, ha sido nuevamente blanco de críticas, esta vez de parte de Shaquille O’Neal. El legendario exjugador de los Lakers lanzó un comentario contundente al calificar a Gobert como “uno de los peores jugadores de todos los tiempos”, junto con Ben Simmons. Estas palabras se suman a una corriente de opiniones dentro del mundo del baloncesto que considera al pívot francés sobrevalorado, tanto por su contrato millonario como por sus actuaciones en momentos clave de los partidos, tanto en la NBA como con la selección de Francia.

Rudy Gobert is a 4x DPOY. Every team he’s on is almost an automatic top 5 defense. Yet still he gets hated on for simply existing by people who don’t watch games.

Rudy Gobert is a Hall of Famer and one of the greatest defenders of all time, whether you like it or not. pic.twitter.com/GL5zbyDKSD

— 🇦🇺 | 🐺 (@HoodieNaz_) September 4, 2024