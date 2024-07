¿Stephen Curry piensa abandonar a los Warriors? La salida de Klay Thompson y su impacto en el futuro de Stephen Curry en los Golden State Warriors.

La partida de Klay Thompson ha marcado un antes y un después en los Golden State Warriors. Con su salida, el bloque que ha convertido a este equipo en el más dominante de la última década se ha roto, y muchos se preguntan qué significa esto para el futuro de Stephen Curry. Durante la concentración de la selección de Estados Unidos, Curry expresó su deseo de seguir en San Francisco, pero también dejó claras las condiciones para que eso ocurra.

«Voy decidiendo poco a poco, sinceramente. Creo que es la única forma en que puedo centrarme en mi felicidad, y me permite divertirme y ser yo mismo cuando estoy en la pista. Así que seguiré tomando las mejores decisiones para mi carrera, y ahora mismo lo que quiero es ganar», declaró Curry. «Digámoslo de esta manera: si estoy en una situación en la que estoy en el fondo de la tabla porque he decidido quedarme ahí, no lo llevaría bien. Pero ahora mismo no creo que esa vaya a ser la realidad».

La esencia del mensaje de Curry es clara: quiere seguir en los Warriors, pero no quiere jugar en un equipo que aspire a ganar solo 20 o 30 partidos. Por lo tanto, la salida de Thompson no debe ser el inicio de una reconstrucción, sino una oportunidad para que la franquicia se mantenga competitiva.

Movimientos de la Agencia Libre

Para mantener al equipo en la zona alta de la NBA, los Warriors han realizado varios movimientos en la agencia libre. Entre las incorporaciones se encuentran jugadores como Buddy Hield, De’Anthony Melton y Kyle Anderson. Estos refuerzos buscan paliar la pérdida de Thompson y proporcionar a Curry un elenco capaz de competir al más alto nivel.

Temporada Anterior y Expectativas Futuras

La temporada pasada, los Warriors fueron eliminados en el play-in por los Sacramento Kings, lo que evidenció la necesidad de mejoras en la plantilla. A pesar de las nuevas incorporaciones, es posible que los Warriors sigan siendo un equipo rodeado de rumores de traspasos durante muchos meses, ya que intentan encontrar la fórmula perfecta para volver a ser contendientes serios.

Conclusión

Stephen Curry sigue siendo el pilar de los Golden State Warriors, y su deseo de ganar sigue intacto. La salida de Klay Thompson ha cambiado el panorama, pero con los movimientos adecuados, la franquicia aún tiene la oportunidad de aprovechar los últimos años de la carrera de Curry para mantenerse en la élite de la NBA.